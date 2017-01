Toque aquí para ver mas trabajos

Click on "links" below to read the latest edition of Spanish Language publications

from the United States of America and México. Haga clic en la "enlaces" abajo

para leer las últimas ediciones de publicaciones en español de México

y los Estados Unidos de América..

Maintenance Technician Needed ASAP in Escondido, CA - 5+ Years Experience Preferred. Make vacant units rent ready General plumbing & electrical Carpentry Painting Installation of carpet & linoleum flooring Speaks English a must and Spanish is a Plus Steady and consistent work, 40+ hours a week. Address:

1670 East El Norte Parkway

Escondido, CA 92027

760-746-0520

FriendlyHillsMHP@gmail.com

(12/02/16 a 12/15/2016 Digital)





GMI is now hiring Day Porters and Night Janitors. We are looking for people in the areas of San Diego, Rancho Bernardo, San Marcos, Escondido, Vista, Oceanside and Carlsbad. Various shifts available! Our benefits include: Kaiser, Aflac, 401K and much more... Requirements: Reliable transportation, Positive attitude, Team work and Motivation. To Apply please visit us in Person Days: Monday to Friday Times: 8:00 am to 3:30 pm. Address: GMI Building Services, Inc., 8001 Vickers Street, San Diego, CA 92111.

(11/04/16 a 11/10/2016 Digital)

GMI esta contratando Porters de Da y Janitors de Noche. Estamos buscando personal para las areas de Rancho Bernardo, San Marcos, Escondido, Vista, Oceanside y Carlsbad. ¡Varios turnos disponibles! Nuestros beneficios incluyen: Kaiser, Aflac, 401K y mucho mas... Requerimientos: Transportación, Actitud Positiva, Motivación y Trabajar en Equipo. Visite nuestra oficina para llenar una Aplicacin. Días: Lunes a Viernes Horario: 8:00 am a 3:30 pm GMI Building Services, Inc. 8001 Vickers Street, San Diego CA 92111. Tipo de trabajo: Tiempo completo y Tiempo parcial • Job Type: Full-time y Part-time.

(11/04/16 a 11/10/2016 Digital)

NECESITO AMA DE CASA, en el rea de Fallbrook. Los fines de semana de 7:00 am a las 11:00 am. Email: mfbosch12@gmail.com. Espaol esta bien, se requiere referencias.

(11/04/16 a 11/10/2016 Digital)

LIMPIADURIA, Busca persona para planchar. Con experiencia en seda. Medio tiempo por las tardes y los sbados. 760-598-2246.

(10/14/16 a 10/27/2016 Digital)

Distrito de Trnsito del Norte del Condado

AVISO PBLICO

Se hace saber que la reunin del Comit Ejecutivo del Distrito de Trnsito del Norte del Condado programado para el jueves 6 de octubre del 2016 sido cancelada y reprogramada hasta el martes, 4 de octubre del 2016 a la hora regularmente programada de 8:30 a.m.

Reciclaje de Aceite Usado y Filtros Para Una Escondido Limpio y Seguro

Sabado, Mayo 14 9am a 1pm,

O'Reillys 910 East Valley Pkwy

Sabado, Junio 11 9am a 1pm,

O'Reillys 840 West Mission Ave

El aceite usado y filtros de aceite usados van a envenenar nuestro medio ambiente si no se desechan adecuadamente. Aceite vertido en desagues o en el suelo puede trabajar su camino en nuestras aguas subterraneas y superficiales y causar una grave contaminación. Un galon de aceite usado puede contaminar un millon de litros de agua potable. cuentas de aceite de motor usado durante mas de 40 por ciento de la contaminación total de petroleo en nuestros puertos y vias navegables.

Los filtros se consideran residuos peligrosos, y estan prohibidos en los vertederos. Sin embargo, también son completamente reciclables. Cada filtro tiene alrededor de una libra de acero reutilizable. Todos los filtros se venden anualmente en California puede ser reciclado en 67 millones de libras de acero, lo suficiente para construir tres grandes estadios deportivos.

Aqui, en Escondido, la mayoria de las piezas de automoviles tiendas como O'Reilly y Autozone, aceptara su uso filtros y aceite usado y después asegurarse de que se recicla - sin costo alguno para usted! Asi que por favor asegurese de reciclar los filtros de aceite y de aceite usado para ayudar a mantener Escondido seguro y libre de contaminación.

Utilice este formulario interactivo para averiguar donde se puede reciclar sus filtros de aceite y de aceite usado.

Los centros de recogida de certificados no aceptaran el aceite de motor usado que ha sido contaminada con otros fluidos como los anticongelantes, disolventes, gasolina o agua. Asi que por favor, no mezclar el aceite usado con cualquier cosa. Sin embargo, si el aceite usado accidentalmente se contamina, residentes de la ciudad de Escondido pueden utilizar el Sitio de Disposición de Residuos Peligrosos Domesticos operado por eliminación Escondido, ubicado en 1044 West Washington Avenue en Escondido. Las instalaciones estan abiertas dos sábados al mes 09 am a 03:00 pm. Por favor llame al (760) 745-3203 para hacer una cita.

Sabias que el aceite de motor usado nunca se desgasta? Solo se ensucia y se puede reciclar, limpiar y volver a utilizar. Para restaurar el aceite usado de aceite nuevo, re-refinerias eliminan impurezas quimicas, metales pesados y la suciedad. El aceite que se produce en este paso se conoce como re-refinado de aceite de base (RRBL). El paso final de reciclaje de aceite usado se mezclan aditivos para producir productos con el detergente y anti-fricción adecuadas cualidades. Antes de ser vendida, el aceite reciclado es la prueba de la calidad y pureza.

Asi que la proxima vez que cambie el aceite y filtro de aceite o asegurese de reciclar. Recuerde que debe encontrar el centro de recolección certificado más cercano, llame al 1-800-CLEANUP o visitar en Internet la www.1800cleanup.org. O vea nuestra base de datos de los centros de recogida de aceites usados certificados. Si todos hacemos nuestra parte juntos, nos aseguraremos Escondido es una ciudad segura y hermosa para vivir.



(04/08 a 04/15/2016 • 05/13 a 05/19/2016 Digital)

Auto Mechanic Wanted (Temecula, CA) Busy Auto Repair Shop looking for a qualified and motivated technician with experience mild to heavy line. Repairing variety of makes and model. Must have own tools.

Mechanic applicant should be capable of:

1) Properly testing with strong diagnostic "trouble shooting" and can work on his own and get the job done.

2) Be able to use or learn proper use of scanner & all data.

If you can perform the job fax your resume to 951-894-1056 or send text to: 714-488-5739.

(08/19/16 a 08/25/2016 Digital)

SE SOLICITA EMPLEADOS DE TIEMPO COMPLETO para Lavandara Industrial en Vista, CA. Necesitamos gente con Buena Actitud, ganas de aprendar y trabajar. Trabajo is poco pesado. Ofrecemos seguransa, beneficios y un buen lugar para trabajar. Llame a Rob al (760) 727-7163.

(08/12/16 a 08/25/2016 Digital)

Seguro Medico y Dental Familiar Solo $49.95/mes, buscan agentes independientes, llame para mas información 954-240-9220.

(07/22/16 a 08/12/2016 Digital)

Rosinas Italian Restaurant esta buscando personas para llenar estas posiciones en 3613 Ocean Ranch Suite 100, Oceanside, CA 92056. Estas Posiciones estan disponibles inmediatamente. Cocinero, lava platos en Rosinas Italian Restaurant en Oceanside, CA. Preferible experiencia de restaurante Italiano. Debe trabajar como un equipo. Debe tener transportación. Que sea adaptable y aceptar crítica constructiva. Y que este disponible noches y fines de semana. Por favor mande su resume por correro electrónico. gtrentin4@hotmail.com.

Rosinas Italian Restaurant is currently seeking to fill out our staff in Oceanside at 3613 Ocean Ranch Blvd, Suite 100, Oceanside, CA 92056. These positions must be filled immediately. Cook and dishwasher wanted at Rosinas Italian Restaurant in Oceanside, CA. Previous restaurant cooking experience is a must. Preferably at an Italian restaurant. Must be able to work as a team. Must have reliable transportation. Must be adaptable and able to take constructive criticism. Must be available evenings and weekends. Please email a copy of your resume. gtrentin4@hotmail.com.

(07/15/16 a 07/21/2016 Digital)

¿Tiene su propio negocio de limpieza comercial? ¿Necesita mas clientes? ¿O necesita a alguien para hablar con sus clientes y cobrar los pagos para usted? Podemos ayudar. Somos una epresa de limpieza que subcontrata a las pequeñas empresas de limpieza de locales de la familia para que pueda hacer mas trabajo. Llame 760-266-4200 para mas información. O escribir a janitorsjobs@gmail.com ** Debe tener un seguro de responsabilidad y la capacidad de hablar algo de Inglés.

(07/08/16 a 08/04/2016 Digital)

Top Sales Rep Needed Hiring three (3) Sales Reps in your community. Position involves signing up the finanically disadvantaged for a free Government Smartphone with unlimited text and calling. Set up a booth at food stores, shopping centers, government offices, etc. and give away a free cell phone to all who are eligible. Phone is completely free via the govern

(07/01/16 a 07/07/2016 Digital)

Busco persona para lavar platos lunes a viernes. Solicite en Prontos Gourmet Market. En Carlsbad, Calif. 2812 Roosevelt o llame al (760) 434-2644.

(07/01/16 a 07/14/2016 Digital)

Solicito Recamarera Para "Homewood Suites - Del Mar". Nomas se requiere ganas para trabajar. Preguntar por Eduardo 951-746-0141.

(06/03/16 a 06/13/2016 Digital)

Looking for House Cleaners with Experience. Must have car, supplies and speak English. Will pay $15 - $22/hr. Call 408-889-3949.

(05/27/16 a 06/09/2016 Digital)

Recamareras locales con experiencia. Medio turno. Disponibles los fines de semana. Saber poco inglés. Aplicar en persona: Best Western Escondido Hotel, 1700 Seven Oaks Rd. Escondido, CA.

(05/27/16 a 06/09/2016 Digital)

Se Solicitan Trabajadores de Campo con experiencia en Jardinería y Campo, se require trabajadores de tiempo completo con conocimiento en plantas y jardinería. Solicitantes calificados solamente. Nosotros Everify. Interesados solicitar aplicaciones en: 17325 Highway 76 Pauma Valley, CA 92061 de lunes a viernes de 7:00 a 11:00am. Para mas información llamar a Teresa 714-279-3118.

(05/20/16 a 06/16/2016 Digital)

La Compañía Holmes Busca mecanico para vehiculos chicos, que tenga la capacidad de mantener, reparar, motores chicos, toda clase de jardinería. Venga y llene su aplicación al 4616 North Avenue, Oceanside, CA o llame al 760-732-3379

(04/29/16 a 05/19/2016 Digital)

INNOVATIVE STEAM SOLUTIONS 760-430-9175 - Limpieza de Alfombras - Limpieza de Muebles, tapiceria e interior de autos. Servicio comercial y residencial.

(04/29/16 a 05/20/2016 Digital)

BUSCO PERSONA MEDIO TIEMPO para lavar platos de 12:00 a 6:00 pm de lunes a viernes. Solicite en Prontos Gourmet Market en 2812 Roosevelt Street, Carlsbad, CA, o llame al 760-434-2644.

(04/22/16 a 05/05/2016 Digital)

¿Es usted el padre de un niño con necesidades especiales que tiene la salud mental retos? ¿O ha ayudado a criar a un ser querido o de crianza niño que luchado con problemas de salud mental?

Si es asi, estamos buscando! Actualmente estamos buscando Padres Asociados que han vivido la experiencia de navegación del bienestar de la infancia, de libertad condicional, Mental Salud, Educación Especial o sistemas. Como socio de Padres, que lo haria proporcionar sabiduria y guia a otros padres que pasan por similares situaciones. Se podria actuar como mentor y entrenador de padres dentro de un grande equipo de envolvente.

Estas posiciones son de tiempo completo, y requieren la capacidad de trabajar multiple tardes a la semana. También requieren un transporte confiable y un buen expediente del DMV.

Solicitantes españoles bilingues se les anima a aplicar.

Si usted esta interesado, por favor visite nuestro sitio Web en: www.centerforchildren.org/about-us/careers.

(04/22/16 a 05/05/2016 Digital)

NECESITO DE INMEDIATO PREPARADOR DE SANDWICH con experiencia. De lunes a viernes, noches no. Los fines de semana para mercado deli muy ocupado apique en persona. 2812 Roosevelt Street, Carlsbad, CA. 760-434-2644.

(04/01/16 a 04/28/2016 Digital)

Se Solicita Tapicero en Escondido con Experiencia en Autos y Muebles. Llamar al 619-565-0237 con Oscar.

(03/11/16 a 03/17/2016 Digital)

MasterCorp esta contratando Housekeepers y Supervisores, para trabajar en: Lawrence Welks Resort en Escondido - Tiempo Completo - Disponibilidad los Fines de Semana y Festivos - Aplicar en www.applymc.com

Escribe el Zip Code de 92026, Selecciona Lawrence Welk Resort - E-Verify (Verificamos authorizacion de empleo) Contactar a Richard: 760-855-6622 o al 760-749-3000 Ext 22306 .

(03/04/16 a 03/31/2016 Digital)

RENTO ESTUDIO PRIVADA EN VALLEY CENTER Rento amplio estudio comunidad privada en Valley Center. Incluye todo más lavadora y secadorra. $1,000.00 por mes. Llamar 1-619-228-6736.

(02/12/16 a 03/03/2016 Digital)

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE HLT Check Exchange: Cash handling, marketing & collections. Must have 6 months cash handling experience and valid drivers license. Paid days & holidays and bonus plan. Email resume to: bstillwell2@aol.com.

(02/05/16 a 02/18/2016 Digital)

Necesito Personas Con Experiencia en Limpieza de Restaurante Debe tener negocio y debe tener aseguranza con liabilidad y con habilidad de hablar inglés. Tenemos trabajo de inmediato para compañías. Por favor llame a Charles al 415-308-9494 para hacer una cita con nosotros.

(12/11/15 a 01/01/2016 Digital)

(12/04 a 12/10/2015 Digital)

Necesito Ama de Casa/Cocinero Debe de hablar inglés y dar su huellas. Llame a Judy al 760-917-1112.

(10/09 a 10/22/2015 Digital)

5814 VAN ALLEN WAY, CARLSBAD, CA Se busca personal para planchar ropa de seda con experiencia (Blusas, Vestidos, Trajes... etc). De tiempo completo (lunes a viernes), Buena pago. Por favor llame (c) 702-235-3303 o (n) 760-692-6000.

(10/09 a 10/29/2015 Digital)

Lava Platos para Restaurant Fino Con un ano de experencia en la cocina. Se ocupa inmediatamente por favor. Llame después de las 2pm al #858-487-7171 o aplique en el Restaurant Bernardos 12457 Rancho Bernardo Rd San Diego, CA 92128.

(09/04 a 09/17/2015 Digital)



(07/31 a 08/06/2015 Digital)



(07/31 a 08/27/2015 Digital)

SOLICITO TAPICERO DE MUEBLES CON EXPERIENCIA. LLAMAR AL 858-273-1464

(07/17 a 07/23/2015 Digital)



(07/17 a 08/13/2015 Digital)

Bilingual Customer Support Agents

We are an inbound and outbound sales and marketing company in business for 41 years. We are looking to add successful inbound Customer Support Agents to our roadside assistance team. This is a full-time, long-term position with potential for career growth. The ideal candidate will have a sunny disposition and one year of inbound Customer Service experience in a call center.

Ten Business Days of Classroom Training: Monday, July 27th through Friday, August 7th from 8:00 a.m. to 4:30 p.m. Ten Business Days of On-the-Job-Training: Monday, August 10th through Friday, August 24th from 1:30 p.m. to 10:00 p.m. or 2:00 p.m. to 10:30 p.m.

Must be available to work one of the following daily shifts: 1:30 p.m. to 10:00 p.m. or 2:00 p.m. to 10:30 p.m. Please note these schedules do not work with public transportation.

ESSENTIAL FUNCTIONS: • Support all incoming calls during hours of operation. • Adhere to all calls and Key Performance Indicators (KPI)

SUCCESSFUL AGENT CHARACTERISTICS: • Good standing in all KPI • Bilingual Spanish • Articulate • Knowledgeable • Empathetic • Caring • Patient • Computer Literate • Quick Thinker • Ability to multi-task across multiple screens • Computer-savvy • Able to resolve all calls quickly and efficiently

SKILLS AND EXPERIENCE: * Need to be an outgoing individual with an assertive, yet supportive skill set * Must be able to communicate effectively over the telephone * Ability to analyze and resolve customer service related issues * Typing skills: 35 words per minute

EDUCATION AND EXPERIENCE: • High School Diploma or equivalent required

BENEFITS OFFERED: • Medical • Dental • Paid Holidays • Paid Time Off • Profit Sharing Plan • Paid Training • Upward Mobility

We offer benefits, a modern, comfortable and professional working environment, as well as stability. All applicants must be able to pass a full criminal background check and drug screen. If you feel you are a good fit for this position please email your resume for consideration. (858) 459-3000

May Hoffman, Human Resources Administrator



8902 Activity Road San Diego, CA 92126

(858) 459.3000 Ext. 1406 Fax: (858) 964.3079

mhoffman@phonewareinc.com www.phonewareinc.com

(07/10 a 07/16/2015 Digital)

TELEMARKETING Oficina en Vista. Te acabas de graduar y necesitas dinero esta verano? Solicito gente joven y entusiasta ingles no necesario pero bilingüe preferido 9 HR Mas Bono. 760-631-1075

(07/03 a 07/30/2015 Digital)

RESTAURANTE • PREPARACIÓN DE ALIMENTOS • LIMPIEZA • OCEANSIDE Con experiencia en la preparación de alimentos y con experiencia en limpieza. Debe ser confiable y honesto. Debe estar dispuesto a trabajar por temporadas. 6 días a la semana • Preparación De Comida • Cocineros • Equipo de Limpieza • Líderes Crew • Conductores • $9 a $9.50 por hora. Llame al Raul 760-305-5335.

(06/12 a 06/18/2015 Digital)

B&M CONSULTING Services to assist with completion of all types of applications and renewal including, immigration, employment, I-9, appointment with Department of Motor Vehicles, all types of notary services - travel of minor child, temporary power of attorney, living trust, etc.

Traducción de aplicación, documentos, o renovarción de inmigración, permisos de viaje, acción deferida-dreamers, cita con CA Dept. de Licencia, todas aplicaciones para trabajos ** Notary/Notario ** Nosotros estamos para servirles. Text o llamar: 858-568-0114 Bonnie o Mike 559-301-5833. Horas: Sábado 8am-4pm, lunes a jueves cita, viernes de 2pm-6pm, Citas Domingo.

(05/08 a 06/05/2015 Digital)

The Leader in the housekeeping industry, MasterCorp, is hiring housekeepers. Great pay weekly, paid training, Friday, Saturday, and Sunday hours. Apply online at applymc.com and/or call 760-766-6750.

(05/08 a 05/21/2015 Digital)

¿Cansada de que te paguen el minimo? . Oportunidad de trabajo planchdora de Camisas con experiencia. Aplicar en persona Martinique Dry Cleaning • 1310 E Valley Parkway • Escondido, CA • 760-480-6422.

(04/10 a 04/23/2015 Digital)

Hyatt Place now hiring Room Attendants. Great benefits. Apply online at

(04/10 a 05/07/2015 Digital) now hiring Room Attendants. Great benefits. Apply online at www.interstatehotels.com. (04/10 a 05/07/2015 Digital)

Compañía ViVI: Joyas de fantasia de muy buena calidad. Busca Estilista Personales que quieran iniciar su propio negocio, su propio horario. No hay territorios y queremos crecer en la comunidad hispana. Para mas información favor de llamar a Luz Flores . Hablo español: 760-439-3727 - www.bevivi.com/luzflores o por email: laflores760@yahoo.com .

(04/10 a 04/23/2015 Digital)

Escalador de arboles, Holmes Landscape Company. busca escalador de arboles con experiencia. Tiempo completo debe tener 2 años de experiencia, bi-lingüe, con licencia "Boom". Su habilidad de escalar sera examinado antes de emplearlo. Aplique en persona en 4616 North Ave, Oceanside, CA 92056. 760-732-3379.

(02/24 a 03/26/2015 Digital)

Capataz de matenimiento de Jardinería, Holmes Landscape Company. Esta buscando capataz con experiencia. Tiempo completo con licencia de conducir de California. Aplique en persona en 4616 North Ave, Oceanside, CA 92056. 760-732-3379.

(02/24 a 03/26/2015 Digital)

Dry Cleaner in Vista North County. Esta buscando personal para planchar de seda con experiencia (blusas, vestidos, trajes… etc.). De tiempo completo 10-6 y sábados hasta las 4:00 pm. Salario negociable. (760) 598-2246

(01/09 a 02/05/2015 Digital)

Embroidery Operater / Embroidery Assistant (Oceanside) We just expanded our embroidery department and are looking for FULL-TIME and PaRt-TiMe Embroidery Machine Operators and Embroidery Assistants to assist in the clean up of all garments after the production has been complete. We will train but if you are experienced that is an added bonus. Llame 760-721-3685 o mandar correro electrónico nathan@impactd.com

(11/17 a 11/27/2014 Digital)

Dry Cleaner in Vista North County. Esta contraband personal con experciencia para planchar seda (blusas, vestidos, trajes… etc. de tiempo completo 10-6 y Sabados hasta las 4:00. Salario negociable. (760) 598-2246

(10/10 a 10/23/2014 Digital)

DRYCLEANERS - Drycleaners in Vista looking for experience SILK PRESSER, full-time position. Please Call 760-598-22246

(09/05 a 09/11/2014 Digital)

LIVE-IN-CAREGIVERS - needed to care for the elderly. This means you live at the job for either 3 or 4 days and then go home. No experience necessary as we will train. This is a hard job so you must be willing to work hard. Must be willing to work 3 or 4 days a week (live-in). No criminal history and proof of permission to work in the US is required. $153.00 per day. Call 760-743-2157 EXT 14. We speak Spanish/hablamos español. www.oakhillresidential.org

(08/29 a 09/04/2014 Digital)

Una compañía de grande crecimiento en el area de San Diego necesita Trabajadores: Se busca trabajadores de campo con experiencia, en jardinería y campo se requiere trabajadores de tiempo completo con conocimiento en plantas y jardinería. Solicitantes calificados solamente – nosotros E-Verify. Interesados solicitar aplicaciones en el 5400 Governor Dr • San Diego, CA 92122 de lunes a viernes de 7:00 am a 11:00 am. Para mas información favor de llamar a Teresa al 619-843-1197. • tgomez@villagenurseries.com • www.villagenurseries.com

(08/15 a 10/09/2014 Digital)

Una compañía de grande crecimiento en el area de Escondido necesita Trabajadores: Se busca trabajadores de campo con experiencia, en jardinería y campo se requiere trabajadores de tiempo completo con conocimiento en plantas y jardinería. Solicitantes calificados solamente – nosotros E-Verify. Interesados solicitar aplicaciones en el 2415 San Pasqual Valley Rd • Escondido, CA 92025 de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 am. Para mas información favor de llamar a Teresa al 714-279-3118. • tgomez@villagenurseries.com • www.villagenurseries.com

(07/18 a 09/11/2014 Digital)

SE VENDEN 300 CINTURONES Y 500 SOMBREROS - estilo Vaquero a precio de mayoreo o mas bajo. Hawthorne Country Store 675 West Grand Ave Escondido CA 92025.

(07/04 a 08/28/2014 Digital)

URGENTE SE NECESITA UN MECÁNICO - con ganas de trabajar y que tenga experiencia de todo. Que tenga sus propias heramientas. De lunes a sábado. Por favor de llamar 760-443-3931, gracias.

(06/27 a 07/03/2014 Digital)

VENTA ESTE SÁBADO - 28 de junio de 7:00 am a 1:00 pm. Tenemos muebles, decoraciones de navidad, artículos de cocina. La dirección es 17259 Tablero Place • San Diego • CA • 92127 en el area de Rancho Bernardo.

(06/27 a 07/03/2014 Digital)

Una compañía de grande crecimiento en el area de Escondido necesita Trabajadores: Se busca trabajadores de campo con experiencia, en jardinería y campo se requiere trabajadores de tiempo completo con conocimiento en plantas y jardinería. Solicitantes calificados solamente – nosotros E-Verify. Interesados solicitar aplicaciones en el 2415 San Pasqual Valley Rd • Escondido, CA 92025 de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 am. Para mas información favor de llamar a Teresa al 714-279-3118. • tgomez@villagenurseries.com • www.villagenurseries.com

(06/20 a 07/17/2014 Digital)

COMPAÑÍA CORTADORA DE - arboles solicita; "Groundman" y "climber" con experiencia. Salario negociable. Robin (619) 840-2709 o Alberto (858) 527-5257.

(06/20 A 07/17/2014 Digital)

COMPAÑÍA CORTADORA DE - arboles solicita; "Groundman" y "climber" con experiencia. Salario negociable. Robin (619) 840-2709 o Alberto (858) 527-5257.

(06/20 A 07/17/2014 Digital)

Una compañía de grande crecimiento en el area de San Diego necesita Trabajadores: Se busca trabajadores de campo con experiencia, en jardinería y campo se requiere trabajadores de tiempo completo con conocimiento en plantas y jardinería. Solicitantes calificados solamente – nosotros E-Verify. Interesados solicitar aplicaciones en el 5400 Governor Dr • San Diego, CA 92122 de lunes a viernes de 7:00 am a 11:00 am. Para mas información favor de llamar a Teresa al 714-279-3118. • tgomez@villagenurseries.com • www.villagenurseries.com

(05/30 a 06/26/2014 Digital)

VENTA – Sabádo 05/17/2014 – 9:00am - 2:00pm – Todo esta en remate. articulos para el hogar, ropa para dama y zapatos. – 3512 Barranca Rd – San Marcos – CA – 92069.

(05/16 a 05/22/2014 Digital)

MOVING SALE – Saturday 05/17/2014 – 9:00am - 2:00pm – Everything must go! Household items, women's clothes and shoes. – 3512 Barranca Rd – San Marcos – CA – 92069.

(05/16 a 05/22/2014 Digital)

Full Time Seamstress Wanted – Experience with heavy material required. Ability to sew with double needle and single needle machines. Hablamos español. Start TODAY! 760-752-1048 ask for Reyna.

(05/16 a 05/29/2014 Digital)

Compañía ganadora de premio en jardinería • esta buscando persona motivada para trabajo de jarinería. Los candidatos ideales que tengan experiencia en jardinería, licencia válida de conducir y transportación confiable y preferencia bilingüe. Por favor llame a Ernie al 760-216-7994 para mas información.

(05/09 a 05/15/2014 Digital)

Solicitamos Recamareras/os • para Hoteles en Encinitas y Rancho Bernardo para turnos de mañana. De preferencia con experiencia en limpieza. Llame al 858-974-8201 ext. 327.

(04/28 a 05/15/2014 Digital)

LANDSCAPE LABOR NEEDED • General commercial landscape maintenance labor needed. Lots of employment opportunity. Pay based on experience. Bilingual a plus. Call (951) 694-9787.

(05/02 a 08/21/2014 Digital)

Part Time Bilingual Sales/Photographer Opportunity • Mom365 has an opening for a bilingual sales & customer service oriented person to take photograph newborns at Palomar Medical Center in Escondido. Please submit your resume to: Careers@mom365.com.

(04/28 a 05/15/2014 Digital)

MOVING SALE • 3512 Barranca Road, San Marcos, CA 92069-1204. Saturday - April 26, 2014. 8am to 4pm.

(04/25 - 05/01/2014 Digital)

BUSCO PERSONA con experiencia en preparar "sandwiches" y comida. Y que hable un poco de inglés. Aplique en persona en Pronto's Roosevelt Gourmet Market" en 2812 Roosevelt St • Carlsbad CA 92008 • 760-434-2644.

(04/25 a 05/15/2014 Digital)

Holmes Landscape Company nesesita JARDINEROS, llame al 760-732-3379 o por correo electrónico julie@holmeslandscape.com.

(04/18 a 05/01/2014 Digital)

BUCAMOS PERSONA PARA PLANCHAR en limpiaduria tiempo completo. Que tenga experiencia, llame al 619-696-1665.

(04/04 a 04/24/2014 Digital)

NUEVO RESTAURANTE ASIÁTICO en Rosemead, California está contratando cocineros. Los candidatos deben tener una pasión por la cocina y el conocimiento de la cocina del sureste asiático. Experiencia previa en el restaurante es una ventaja, pero no es necesario.

Por favor envia su resumen por correo electrónico a jobs@ricefieldcorporation.com o por fax al 626-968-3238.

(02/21 a 02/27/2014 Digital)

Full Time Seamstress Wanted – Experiance with heavy material required. Ability to sew with double needle and single needle machines. Hablamos español. Start TODAY! 760-752-1048 ask for Reyna.

(02/07 a 02/20/2014 Digital)

Joint Venture Opportunity – with licensed MD. Semi retired or active. In the San Diego area. Please call for details. Alvars (619) 905-1090.

(01/10 a 01/31/2014 Digital)

Busco Persona – para limpieza de casa y cocinar, que vive dentro. Se le tomaran huellas. Llame al 760-917-1112. Que hable inglés.

(11/15 a 11/28/2013 Digital)

Live-In Housekeeper – light cleaning and cooking, finger prints, speak English. Call 760-917-1112.

(11/15 a 11/28/2013 Digital)

Necesito Persona Para Trabajar – Con experiencia en entrenar caballos medio tiempo. No drogas, licor. Hablar inglés. Necesita referecias con cita solamente. North Paradise Mountain Rd, Valley Center, - 760-751-0096 • vcbroker1@gmail.com.

(09/27 a 10/10/2013 Digital)

Supermarket Chain Equipment Blowout – PUBLIC LIVE ONLY AUCTION! Sept 17th @ 10:30AM PRVW @ 8AM. 619 E University Dr, Carson, CA 90746. CASES, PRODUCTION EQUIP, SHELVING, COMPRESSOR RACKS, CHECK STANDS+++ SAMauctions.com 1-877-726-2828.

(09/13 a 09/15/2013 Digital)

Empleados de Jardinería – Construcción y mantenimiento de reservas ecológicas y areas verdes. Empresa localizada en Carlsbad solicita trabajadores que sean puntuales y con buena ética de trabajo. La paga es entre $8.50 a $12 por hora dependiendo de su experiencia. Conocimiento de construcción y plantas nativas es deseable. Somos una empresa libre de drogas y participamos en el programa E-Verify. http://www.hrsrestoration.com/careers/openings.htm

Habitat Restoration Sciences, Inc. 4901 El Camino Real, Suite D, Carlsbad California. Licencia de contratista #842661. Para mas información, comunicarse con Eduardo al 760-547-8527.

(09/13 a 09/26/2013 Digital)

VIETNAMESE Restaurant, Looking for General Helpers, and Kitchen help full-time or part-time in Oceanside, CA. Contact Tony Ta at 760-631-1800.

(08/09 a 08/22/2013 Digital)

Cocinero del restaurante, necesito medio tiempo o tiempo completo en Escondido, CA. Debe tener experiencia llame al 760-576-8521 o enviar curriculum vitae a orionbaja@yahoo.com

(08/09 a 08/22/2013 Digital)

ARCH Una Organización de Servicio Profesional y Staffing - Esta buscando recamareras tiempo completo y medio tiempo con o sin experiencia pero que tenga capacidad de trabajar en Hoteles. Personas interesadas por favor de aplicar en persona al 10620 Treena Street Suite 230, San Diego, CA 92131. De lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm o llame a Richardo F Villa al 858-935-6135 o al 619-985-4863 o Ricardo.Villa@archresourcesgroup.com. Personas con experiencia en Hoteleria pueden ganar hasta $9.50 por hora. archresourcesgroup.com .

(07/26 a 08/15/2013 Digital)

PART-TIME DELIVERY DRIVER - wanted in North County for a few hours on Tuesdays and Thursdays. Must have your own car, a clean driving record and current auto insurance. Please contact mindynili@gmail.com .

(07/19 a 08/01/2013 Digital)

LOST DOG - Escondido June 3. Name Snickers. Male Rat Terrier, 30 pounds, 19 inches, pointed ears, short tail, white with big black spots and black/tan/white face. Please call with information. REWARD. I speak a little Spanish. 760-520-5740 email lauracrader@yahoo.com

(06/07 a 06/20/2013 Digital)

Chofer / Operador de Lavadora de Presión necesario para limpiar las banquetas en el Condado Norte utilizando agua caliente a alta presión. Record de DMV limpio, habilidades para leer mapas, conocimientos básicos de mecánica. La posición es "full time" (tiempo completo) con beneficios. Para aplicar o para mas información llame al (800) 225-7316 x101, correo electrónico info@cleanstreet.com o por fax al (310) 436-0019.

(06/07 a 06/20/2013 Digital)

Obreros de la construcción necesarios para la empresa de muro de contención. Deberes incluyen pero no están limitadas a; elevación, excavación, manejo bloque, herramientas manuales de funcionamiento y construcción de muros. Aplique en persona: (lunes al jueves) entre 8:00 a 3:00 p.m. en:

Geogrid Retaining Wall Systems, Inc.

1295 Distribution Way

Vista, CA 92081-8817

Empleador de igualdad de oportunidades y libre de drogas.

www.geogridwalls.com

(05/24 a 06/06/2013 Digital)

Jardinería/Parques, A tiempo parcial, la Ciudad de San Marcos, CA $9.84-$11.97 la hora, 20 horas por semana. Equivalencia de educación del octavo grado y dos años de experiencia en jardinería, mantenimiento de árboles y irrigación y construcción relacionada. Debe tener licencia de conducir válido. La aplicación de la ciudad es requisito. Aplique en la Ciudad de San Marcos, 1 Civic Center Dr., San Marcos, CA 92069 (760) 744-1050, ext. 3200, www.san-marcos.net. La posición está abierta hasta Mayo 13, 2013, 5:30 PM.

(05/03 a 05/13/13 Digital)

Teresa Quiñonez-Nagatani • Consultora de Inmigración y Traducciones • Bond #PB 11511000410 • 760-633-3368 • Carlsbad CA 92009.

(03/29 a 04/25/13 Digital)

EN SAN MARCOS (CA). Necesito "Chef" de Sushi y ayudiantes de Sushi. Cocinero de cocina y lavaplatos. Llame al 619-251-1936 o 858-201-8706.

(03/22 a 03/29/13 Digital)

BUSCO AMA DE CASA. Tenemos niño de 3 años es feliz y saludable con mucha energia. Basico cocinar, limpiar y lavar. Que le guste preparar comida saludable. Vivimos en Coronado Island cerca de la playa. Medio tiempo, 4 días a la semana aproximadamente 4 horas al día, entre 2:00 pm y 6:00 pm. $10.00 por hora. Es necesario tener referencias. Llama a Carol o texto al 619-994-8271. Deje mensaje.

(03/22 a 03/29/13 Digital)

LIMPIADURIA - Busca persona para planchar pantalones, camisas, tiempo completo y medio tiempo en Carlsbad, CA. Llame al 760-692-6000.

(03/22 a 05/10/13 Digital)

Se Solicita Empleado de Tiempo Completo para Lavandería Industrial en Vista, CA. Necesitamos gente con buena actitud, ganas de aprender y trabajar. Interesados mandar curriculum a: rodrigop@pos-clean.com.

(02/22 a 03/07/13 Digital)

CAREGIVERS - needed at an assisted living facility in Poway. Must have experience with dementia care and speak English. Fingerprinting required, 12 hour shifts, day and night shifts available. Please call for an interview at 858-674-1255 x 204.

(02/22 a 03/07/13 Digital)

EXPERIENCED HOUSE CLEANERS WANTED • To service the San Diego area. • Must have valid documents • Must have experience cleaning • Must provide your own supplies • Must be able to travel around San Diego • Must have a partner. You can earn anywhere between $300 - $700 weekly. Call for more information: (619) 734-7457.

(02/22 a 03/07/13 Digital)

Express Employment Professionals está buscando a ocho empleados para una bodega en San Marcos, California. Esta oportunidad es para alguien que está buscando un trabajo estable a largo plazo. El candidato ideal será capaz de:

• Subirse en una escalera repetidamente

• Empacar de materiales

• Levantar materiales de 75 + libras

• Trabajar en un ambiente húmedo

Requisitos del puesto:

• Examen de drogas y verificación de antecedentes

• Pago es 8/hora

• 40 horas a la semana

• Debe ser capaz de trabajar los sábados

• Transporte Confiable

• Persona Responsable y maduro

Llame a T.760-643-0165 F.760-643-0169

* Express Employment participa en E-Verify.

(02/08 a 02/21/13 Digital)

CASHIERS/STOCK/MANAGERS • Kids For Less Children Clothing "GRAND OPENING". No experience necessary, apply within North County Mall in Escondido, CA - 272 East Via Rancho Parkway, 3rd floor, across from food court.

(02/04 a 02/17/13 Digital)

Jardinería/Parques, A tiempo parcial, la Ciudad de San Marcos, CA $9.84-$11.97 la hora, 20 horas por semana. Equivalencia de educación del octavo grado y dos años de experiencia en jardinería, mantenimiento de árboles y irrigación y construcción relacionada. Debe tener licencia de conducir válido. La aplicación de la ciudad es requisito. Aplique en la Ciudad de San Marcos, 1 Civic Center Dr., San Marcos, CA 92069 (760) 744-1050, ext. 3200, www.san-marcos.net. La posición está abierta hasta Enero 24, 2013, 5:30 PM.

(01/11 a 01/24/13 Digital)

Test Page

(07/29 a 07/29/16 Digital)

